حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
أسماء جلال تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم إن غاب القط

أوركيد سامي

كشفت الفنانة أسماء جلال، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «إن غاب القط»، مؤكدة أن العمل يُعد تجربة مختلفة ومميزة على مستوى الفكرة والتنفيذ، ويجمع بين الكوميديا والتشويق في إطار إنساني خفيف.
وقالت أسماء جلال إن الفيلم يتناول العلاقات الإنسانية بشكل كوميدي، موضحة أن شخصيتها «هند» تعيش حالة من الحيرة بين شخصين مختلفين تمامًا في الطباع، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، وهو ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية والمشوقة داخل الأحداث.
وأضافت أن السيناريو يعتمد على طرح فكرة الاختيار وتأثيره على حياة الإنسان، ولكن بأسلوب بسيط وقريب من الجمهور، مؤكدة أن العمل يناقش العلاقات بشكل غير مباشر ومن دون تعقيد، ما يجعله مناسبًا لمختلف الفئات.
وأشارت أسماء جلال إلى أن كواليس التصوير كانت مليئة بالطاقة الإيجابية، وأن فريق العمل حرص على تقديم تجربة سينمائية ممتعة تحمل رسالة، معتمدة على الكوميديا الذكية والتشويق في تطور الأحداث.
يُذكر أن فيلم «إن غاب القط» يُنتظر عرضه قريبًا، وسط توقعات بتحقيق تفاعل جماهيري، خاصة في ظل الطابع الكوميدي المختلف الذي يقدمه.


ويُعد فيلم «إن غاب القط» من الأعمال السينمائية المهمة ، حيث يضم نخبة من النجوم، منهم آسر ياسين، والنجمة اللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وعلي صبحي، وسماح أنور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.


الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويقدم مزيجًا من الدراما والتشويق في إطار مختلف.

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

أسعار الدواجن

اجازة

منتخب مصر

هيفاء وهبي

صورة ارشيفية

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

وزير الاتصالات

إقالة أيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشر وعضو الجماعة الإرهابية

البابا تواضروس ونيافة الأنبا رافائيل

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

أحمد السقا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

