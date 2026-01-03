أسماء جلال تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم إن غاب القط

كشفت الفنانة أسماء جلال، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «إن غاب القط»، مؤكدة أن العمل يُعد تجربة مختلفة ومميزة على مستوى الفكرة والتنفيذ، ويجمع بين الكوميديا والتشويق في إطار إنساني خفيف.

وقالت أسماء جلال إن الفيلم يتناول العلاقات الإنسانية بشكل كوميدي، موضحة أن شخصيتها «هند» تعيش حالة من الحيرة بين شخصين مختلفين تمامًا في الطباع، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، وهو ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية والمشوقة داخل الأحداث.

وأضافت أن السيناريو يعتمد على طرح فكرة الاختيار وتأثيره على حياة الإنسان، ولكن بأسلوب بسيط وقريب من الجمهور، مؤكدة أن العمل يناقش العلاقات بشكل غير مباشر ومن دون تعقيد، ما يجعله مناسبًا لمختلف الفئات.

وأشارت أسماء جلال إلى أن كواليس التصوير كانت مليئة بالطاقة الإيجابية، وأن فريق العمل حرص على تقديم تجربة سينمائية ممتعة تحمل رسالة، معتمدة على الكوميديا الذكية والتشويق في تطور الأحداث.

يُذكر أن فيلم «إن غاب القط» يُنتظر عرضه قريبًا، وسط توقعات بتحقيق تفاعل جماهيري، خاصة في ظل الطابع الكوميدي المختلف الذي يقدمه.



ويُعد فيلم «إن غاب القط» من الأعمال السينمائية المهمة ، حيث يضم نخبة من النجوم، منهم آسر ياسين، والنجمة اللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وعلي صبحي، وسماح أنور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.



الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويقدم مزيجًا من الدراما والتشويق في إطار مختلف.