أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

حلت النجمة أمينة خليل ضيفةً على الإعلامية عبلة سلامة قي حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة" والمذاع السبت على شاشة قناة mbc مصر.

وتحدثت أمينة خليل عن نجاح دورها في مسلسل لام شمسية وقالت "دور نيللي كانت مش أم فقط كانت شخصية حنينة وبتعرف تسمع واتعلمت ازاي أبقى أم منها"

وتحدثت أمينة خليل عن التطور الكبير في شخصيتها مع مرور الوقت والزمن وأهمها أنها تعلمت المواجهة في أي مشكلة أو موقف يواجهها بالذات من يتحدثون عنها بشكل سيء وقالت "أعاتب فقط من أحبهم وأتقبل اعتذارهم سريعا وأعتقد أن راحة البال أهم من النجاح"

وتحدثت أمينة خليل عن طفولتها وقالت "كنت طفلة مطيعة وحالمة وشاطرة في المدرسة بالذات الرسم والمزيكا والتمثيل وكنت بلعب باليه لحد عمر ٢٠ سنة وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال"

وتحدثت عن علاقتها بعمها الموسيقار يحيى خليل "علمني حب المزيكا وتأثرت به كثيرا وهو أكثر شجعني على الاتجاه للتمثيل لأنه في بداياته برضه كان مختلف واتجه للي بيحبه"

«عندك وقت مع عبلة»، برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه الإعلامية عبله سلامة، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات الحلوة والأوقات الصعبة، من خلال أسئلة ذكية مُخطط لها بعناية لكل ضيف.