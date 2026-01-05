أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 عند 476 درهما

شهدت أسواق الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 5-1-2026 استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 476 درهمًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 3,808 درهم. واستمرت حركة الأسعار معتدلة مع متابعة المستثمرين والمشترين لتقلبات السوق اليومية.

أسعار أعيرة الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24: 536.25 درهم

عيار 22: 496.50 درهم

عيار 21: 476.00 درهم

عيار 18: 408.00 درهم

عيار 14: 315.75 درهم

عيار 12: 270.50 درهم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 536.25 درهم للجرام، وهو الأعلى بين جميع الأعيرة ويشكل الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن أعلى نقاوة.

وسجل عيار 22 نحو 496.50 درهم للجرام، ويُعد الخيار المفضل للتوازن بين السعر والنقاء.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق الإماراتي، فقد بلغ 476.00 درهم للجرام، ليظل المؤشر الرئيسي لحركة الأسعار اليومية.

وتراوح سعر الذهب عيار 18 عند 408.00 درهم، بينما سجل عيار 14 نحو 315.75 درهم للجرام، وعيار 12 عند 270.50 درهم، ما يوفر خيارات متنوعة للمشترين والمستثمرين على حد سواء.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 3,808 درهم، فيما سجلت الأونصة 16,679.25 درهم، بينما بلغ سعر الأونصة بالدولار 4,442.86 دولار، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الذهب مقابل العملات الأجنبية.