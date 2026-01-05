قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
أحمد موسى بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا: رسالة قوية من منتخب مصر والتحكيم يثير الجدل
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 عند 476 درهما

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات
محمد صبيح

شهدت أسواق الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 5-1-2026 استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 476 درهمًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 3,808 درهم. واستمرت حركة الأسعار معتدلة مع متابعة المستثمرين والمشترين لتقلبات السوق اليومية.

أسعار أعيرة الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24: 536.25 درهم

عيار 22: 496.50 درهم

عيار 21: 476.00 درهم

عيار 18: 408.00 درهم

عيار 14: 315.75 درهم

عيار 12: 270.50 درهم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سعر الذهب في الإمارات اليوم

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 536.25 درهم للجرام، وهو الأعلى بين جميع الأعيرة ويشكل الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن أعلى نقاوة.

وسجل عيار 22 نحو 496.50 درهم للجرام، ويُعد الخيار المفضل للتوازن بين السعر والنقاء.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق الإماراتي، فقد بلغ 476.00 درهم للجرام، ليظل المؤشر الرئيسي لحركة الأسعار اليومية.

وتراوح سعر الذهب عيار 18 عند 408.00 درهم، بينما سجل عيار 14 نحو 315.75 درهم للجرام، وعيار 12 عند 270.50 درهم، ما يوفر خيارات متنوعة للمشترين والمستثمرين على حد سواء.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 3,808 درهم، فيما سجلت الأونصة 16,679.25 درهم، بينما بلغ سعر الأونصة بالدولار 4,442.86 دولار، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الذهب مقابل العملات الأجنبية.

أسواق الذهب في الإمارات اليوم أسواق الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 5 1 2026 الذهب في الإمارات اليوم أسعار الذهب في الإمارات

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ديلسي رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية

أمام شقيقها.. ديلسي رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسةً مؤقتةً لفنزويلا

ديلسي رودريجيز

ديلسي رودريجيز ستؤدي اليمين الدستورية رئيسة لفنزويلا

أول ظهور لأحمد الشرع

شاهد | أول ظهور للرئيس أحمد الشرع بعد شائعة اغتياله

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

