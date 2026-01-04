أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد 4-1-2025، هدأت، مع اجازة البورصة العالمية.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب عالميا مع عودة التعاملات في البورصة العالمية مما سيؤثر بالتأكيد على سعر الذهب في كل البلدان.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأحد في الامارات ، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب في الامارات

عيار الذهب سعر البيع أسعار الذهب عيار 24 522.00 درهم أسعار الذهب عيار 22 483.25 درهم أسعار الذهب عيار 21 463.50 درهم أسعار الذهب عيار 18 397.25 درهم أسعار الذهب عيار 14 307.25 درهم أسعار الذهب عيار 12 263.50 درهم الاونصة 16236.00 درهم سعر الجنيه الذهب اليوم 3708.00 درهم الأونصة بالدولار 4330.50 دولار

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 522.00 درهم

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الامثر انتشارا 463.50 درهم

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 397.25 درهم