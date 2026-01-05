أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال

شهدت أسواق الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5-1-2026 استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 469.25 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 3,754.50 ريال.

وحافظت أسعار باقي الأعيرة على مستوياتها دون تغييرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة، وسط متابعة المستثمرين والمقبلين على الشراء عن كثب.

أسعار أعيرة الذهب في المملكة اليوم

عيار 24: 536.25 ريال

عيار 22: 491.75 ريال

عيار 21: 469.25 ريال

عيار 18: 402.25 ريال

عيار 14: 312.75 ريال

عيار 12: 268.25 ريال

أسعار الذهب اليوم في السعودية

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 536.25 ريال للجرام، وهو الأعلى بين جميع الأعيرة، ويعتبر المعيار الأكثر طلبًا من قبل المستثمرين.

وسجل عيار 22 نحو 491.75 ريال للجرام، وهو الخيار المفضل للكثير من المشترين الباحثين عن توازن بين السعر والنقاء.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين في السوق السعودية، فقد بلغ 469.25 ريال للجرام، ليشكل المؤشر الأساسي لحركة الأسعار اليومية.

وتراوح سعر الذهب عيار 18 عند 402.25 ريال، بينما سجل عيار 14 نحو 312.75 ريال للجرام، وعيار 12 عند 268.25 ريال، ما يوفر خيارات متنوعة للمستثمرين والمشترين.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 3,754.50 ريال، فيما سجلت الأونصة 16,682.25 ريال، بينما بلغ سعر الأونصة بالدولار 4,448.14 دولار، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق مقابل العملات الأجنبية.