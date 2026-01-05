300 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 5 يناير 2026 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة، وذلك عقب الارتفاع القوي الذي سجله جرام الذهب عيار 21 بقيمة 40 جنيهًا مقارنة بسعره قبل يومين، بينما سجل جنيه الذهب زيادة بقيمة 320 جنيها، في وقت واصلت فيه الأونصة العالمية تسجيل مستويات مرتفعة مستقرة عند آخر صعود لها في الأسواق العالمية، ما انعكس على حركة المعدن النفيس محليًا.





سعر الذهب اليوم

جاء سعر الذهب اليوم ثابتًا عند نفس مستويات الارتفاع الأخيرة، وسط حالة من الترقب داخل سوق الصاغة، حيث يفضل عدد من المواطنين تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لأي تحركات جديدة محتملة، خاصة مع استمرار التغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 6720 جنيهًا للجرام، ويتميز هذا العيار بنسبة ذهب خالصة مرتفعة مقارنة بالأعيرة الأخرى، الأمر الذي يجعله الأعلى سعرًا داخل السوق، وغالبًا ما يُستخدم في السبائك والاستثمار أكثر من كونه مخصصًا للمشغولات الذهبية اليومية.



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

أما سعر الذهب اليوم لعيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق، فقد سجل نحو 5880 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار المؤشر الحقيقي لحركة أسعار الذهب في مصر، نظرًا لاعتماد غالبية عمليات البيع والشراء عليه داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب بالمصنعية

وعند احتساب سعر الذهب اليوم بالمصنعية، يتم إضافة مبلغ يتراوح ما بين 100 و250 جنيها على السعر الأساسي للجرام، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر إلى آخر بحسب نوع المشغولات الذهبية ودقة التصنيع والعلامة التجارية، وهو ما يرفع التكلفة النهائية على المستهلك.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وسجّل سعر الذهب اليوم لعيار 18 نحو 5040 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار خيارًا مفضلًا لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعيرة الأعلى، حيث يتميز بتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21 و24، ما جعله يحظى بإقبال ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.



بكام الجنيه الذهب اليوم؟

وفيما يخص الجنيه الذهب، فقد سجل سعر الذهب اليوم للجنيه الذهب نحو 47040 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُقبل عليه المستثمرون باعتباره وسيلة ادخار واستثمار طويلة الأجل، نظرًا لعدم احتسابه بالمصنعية المرتفعة مقارنة بالمشغولات الذهبية.

الذهب عالميًا.. أرقام قياسية

وعلى المستوى العالمي، ووفقًا لبيانات وكالة «رويترز»، واصل سعر الذهب اليوم عالميًا تحقيق مكاسب قوية، حيث ارتفعت أسعار الذهب في العقود الفورية لتصل إلى نحو 4332 دولارًا للأونصة، مدفوعة بتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق المال.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

ويرى محللون أن سعر الذهب اليوم قد يظل في حالة تذبذب خلال الأيام المقبلة، متأثرًا بعدة عوامل أبرزها تحركات الدولار الأمريكي، وقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى تطورات المشهد الاقتصادي والسياسي عالميًا، وهو ما يدفع المستثمرين لمتابعة السوق عن كثب قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.