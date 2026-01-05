أسعار الذهب فى الإمارات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم، الاثنين 5 يناير 2026، بشكل نسبي في جميع الأعيرة مقارنة بمستويات أسعار أمس.



‎وارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، عالمياً بعدما ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع مما جعل الإقبال على شراء الذهب الأصفر لأنه الملاذ الآمن يزيد.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

‎وفي ما يلي أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين وفقاً لموقع gold-price، الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، وفق آخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

‎سجّل سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم عيار 24 عند 520.3 درهم (141.8 دولار).

سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم عيار 22

‎جاء سعر جرام الذهب اليوم في الإمارات عيار 22 عند 476.9 درهم (129.9 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات

‎وجاء سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم عيار 21 عند 455.2 درهم (124.1 دولار).

سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 18

‎وصل سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 18 عند 390.2 درهم (106.3 دولار).

سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم

‎جاء سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم عند 16,182.3 درهم (4409.4 دولار).

سعر الجنيه الذهب اليوم في الإمارات

‎وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 4370.3 درهم (1190.8 دولار).

أسعار الذهب عالمياً

وقد ‎صعدت أسعار الذهب في المعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 1.9% إلى 4411.2 دولار للأوقية (الأونصة)، لتسجل بذلك أعلى مستوى في أسبوع.



‎كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2.1% إلى 4419.9 دولار للأوقية.