ارتفاع طفيف..أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 5 يناير

يهتم المواطنون فى المملكة العربية السعودية بأسعار الذهب لأنه يرتبط بالأسعار، كما يهتم المستثمرون في السعودية بأسعار الذهب لأنه يرتبط بشكل كبير بالاقتصاد العالمي ومع تدهور الأسعار يظل الذهب هو الملاذ الآمن.

أسعار الذهب فى المملكة العربية السعودية

سجلت أسعار الذهب فى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 5 يناير 2026 ارتفاعا طفيفا وفقًا لآخر تحديث معلن، تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب عالميًّا، مع تخطي سعر الأوقية حاجز الـ16 ألف ريال سعودى.

مع العلم أن الأسعار الموضحة هي أسعار الذهب الخام وليست أسعار البيع (أي أنه قبل إضافة أجور الصياغة أو التغليف أو غيرها من التكاليف).

أسعار الذهب عيار 24



بلغت أسعار الذهب عيار 24 فى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 5 يناير 2026 نحو 522.25 ريال سعودي، ما يعادل 139.23 دولار.



أسعار الذهب عيار 21



وصل سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 5 يناير 2026، إلى 457 ريالًا، ما يعادل 121.83 دولار مسجلا ارتفاعاً طفيفاً عن أسعار الأمس.



أسعار الذهب عيار 18



أسعار الذهب عيار 18 فى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 5 يناير 2026 ، نحو 391.75 ريال، أى ما يعادل 104.42دولار.



سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 304.50 ريال

سعر الذهب عيار 12

بينما سجل عيار 12 حوالي 261.00 ريال، وهما من الأعيرة الأقل انتشارًا ويُستخدمان غالبًا في الإكسسوارات الذهبية خفيفة الوزن.

سعر جنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب 3,654.75 ريال.

سعر الذهب عالمياً

ويرتبط اختلاف أسعار الجرامات مباشرة بسعر أونصة الذهب عالميًا، التي سجلت 4330.50 دولارًا، إلى جانب سعر صرف العملة المحلية، ما ينعكس بشكل فوري على تحركات أسعار الجرام داخل الأسواق.