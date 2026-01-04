أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 4-1-2025، هدأت، مع اجازة البورصة العالمية.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب عالميا مع عودة التعاملات في البورصة العالمية مما سيؤثر بالتأثكيد على سعر الذهب في كل البلدان.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأحد 1-4-2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 522.25 ريال

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الامثر انتشارا 457.00 ريال ريال

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 391.75 ريال