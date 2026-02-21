هاني شكري: الزمالك بيعمل معجزة.. و3 شخصيات كلمة السر في الطفرة الكروية

قال هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن أداء ونتائج فريقه في الفترة الأخيرة توصف بالمعجزة .

وقال هاني شكري خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة :" الزمالك يسير بخطى ثابتة رغم كل الأزمات التي يعيشها وتحاصر لاعبيه ويقدم أداء ونتائج تدخل في نطاق المعجزة ".

أوجه الشكر الي ثلاثة أفراد في الزمالك هم سبب الطفرة الأخيرة ، بدر حامد رئيس قطاع الناشئين ، ومعتمد جمال المدير الفني للزمالك ، وجون إدوارد المدير الرياضي بالنادي".

وتُقدم الإعلامية نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان.