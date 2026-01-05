قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بتقديم بيانات غير صحيحة
ترامب يحذر إيران من رد أمريكي قوي في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5-1-2025

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5-1-2026، مع تسجيل جرام الذهب عيار 21 نحو 456.75 ريال، مرتفعًا قليلًا عن سعره أمس الذي بلغ 456.50 ريال، وفق متوسط الأسعار المعتمدة في السوق المحلية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية 

عيار 24: 522.00 ريال

عيار 22: 478.50 ريال

عيار 21: 456.75 ريال

عيار 18: 391.50 ريال

عيار 14: 304.50 ريال

عيار 12: 261.00 ريال

الأونصة: 16,239.50 ريال

الجنيه الذهب: 3,654.75 ريال

الأونصة عالميًا بالدولار: 4,330.50 دولار

 أسعار أعيرة الذهب في المملكة اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 522 ريالًا، وهو ما يجعله المرجع الأساسي لمشتري الذهب والمستثمرين داخل المملكة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 478.50 ريال، فيما ارتفع سعر عيار 21 الأكثر تداولًا إلى 456.75 ريال، مسجلاً فرقًا طفيفًا عن أمس البالغ 456.50 ريال.

أما عيار 18 فقد بلغ سعره 391.50 ريال، بينما سجل عيار 14 نحو 304.50 ريال، وعيار 12 نحو 261.00 ريال للجرام.

وعلى صعيد الأونصة والجنيه الذهب، فقد بلغ سعر الأونصة المحلية 16,239.50 ريال، فيما سجل الجنيه الذهب 3,654.75 ريال، بينما استقر سعر الأونصة عالميًا عند 4,330.50 دولار.

الذهب أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية أسعار أعيرة الذهب في المملكة اليوم أسعار أعيرة الذهب الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

العثور عل جثة سيدة داخل شقتها عقب سرقة مشغولاتها الذهبية بطنطا

ارشيفيه

المزاح القاتل.. السجن 7 سنوات لشاب أنهى حياة صديقه بالدقهلية

اسعاف ارشيفيه

إصابة سائق في انقلاب شاحنة حاصلات زراعية على طريق شرق العوينات

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد