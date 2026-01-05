أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5-1-2025

ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5-1-2026، مع تسجيل جرام الذهب عيار 21 نحو 456.75 ريال، مرتفعًا قليلًا عن سعره أمس الذي بلغ 456.50 ريال، وفق متوسط الأسعار المعتمدة في السوق المحلية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية

عيار 24: 522.00 ريال

عيار 22: 478.50 ريال

عيار 21: 456.75 ريال

عيار 18: 391.50 ريال

عيار 14: 304.50 ريال

عيار 12: 261.00 ريال

الأونصة: 16,239.50 ريال

الجنيه الذهب: 3,654.75 ريال

الأونصة عالميًا بالدولار: 4,330.50 دولار

أسعار أعيرة الذهب في المملكة اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 522 ريالًا، وهو ما يجعله المرجع الأساسي لمشتري الذهب والمستثمرين داخل المملكة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 478.50 ريال، فيما ارتفع سعر عيار 21 الأكثر تداولًا إلى 456.75 ريال، مسجلاً فرقًا طفيفًا عن أمس البالغ 456.50 ريال.

أما عيار 18 فقد بلغ سعره 391.50 ريال، بينما سجل عيار 14 نحو 304.50 ريال، وعيار 12 نحو 261.00 ريال للجرام.

وعلى صعيد الأونصة والجنيه الذهب، فقد بلغ سعر الأونصة المحلية 16,239.50 ريال، فيما سجل الجنيه الذهب 3,654.75 ريال، بينما استقر سعر الأونصة عالميًا عند 4,330.50 دولار.