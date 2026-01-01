سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الخميس 1-1-2025

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تراجعًا طفيفًا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 1-1-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

الذهب ينخفض

وفقد سعر جرام الذهب في السعودية ما يقارب من 5 ريالات سعودية على الأقل منذ يومين.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب في السعودية نحو 455.25 ريال سعودي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة في المملكة العربية السعودية نحو 520.25 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 477 ريالا سعوديا.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 455.25 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 390.25 ريال سعودي.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 303.5 ريال سعودي.

سعر عيار 12

بلغ سعر عيار 12 الأقل قيمة نحو 260.25 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 16.182 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 3642 ريالا سعوديا.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4316 دولارا.