سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 3-1-2026

ارتفع سعر الذهب في متاجر تداول المشغولات الذهبية في المملكة العربية السعوديةمع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 3-1-2026.
ارتفاع الذهب في السعودية
بلغ سعر الذهب في السعودية مقدار نصف ريال سعودي مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.
آخر تحديث لسعر الذهب
وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 45675 ريال سعودي
سعر عيار 24
بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 522 ريال سعودي
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 478.5 ريال سعودي
سعر عيار 21
بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 456.75 ريال سعودي
عيار 18
سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 391.5 ريال سعودي
سعر عيار 14
بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 304.5 ريال سعودي
سعر عيار 12
بلغ سعر عيار 12 نحو 261 ريال سعودي
سعر أونصة الذهب
سجل سعر أونصة الذهب نحو 16.239 ألف ريال سعودي
الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 3654 ريال سعودي
أونصة الذهب بالدولار
بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4330.5 دولار