سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 3-1-2026

ارتفع سعر الذهب في متاجر تداول المشغولات الذهبية في المملكة العربية السعوديةمع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 3-1-2026.

ارتفاع الذهب في السعودية

بلغ سعر الذهب في السعودية مقدار نصف ريال سعودي مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 45675 ريال سعودي

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 522 ريال سعودي

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 478.5 ريال سعودي

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 456.75 ريال سعودي

عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 391.5 ريال سعودي

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 304.5 ريال سعودي

سعر عيار 12

بلغ سعر عيار 12 نحو 261 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب نحو 16.239 ألف ريال سعودي

الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 3654 ريال سعودي

أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4330.5 دولار