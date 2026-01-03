قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من جولة في الأقصر
السنغال تتأهل لدور الـ 8 على حساب السودان بأمم إفريقيا
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 3-1-2026

ارتفع سعر الذهب في متاجر تداول المشغولات الذهبية في المملكة العربية السعوديةمع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 3-1-2026.

ارتفاع الذهب في السعودية

بلغ سعر الذهب في السعودية مقدار نصف ريال سعودي  مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

ارتفاع سعر الذهب بالسوق القطرية 5.24 % خلال الأسبوع الجاري

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 45675 ريال سعودي

سعر عيار 24 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 522 ريال سعودي

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 22 

وصل سعر عيار 22 نحو 478.5 ريال سعودي

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 456.75 ريال سعودي

عيار 18 

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 391.5 ريال سعودي

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر عيار 14 

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 304.5 ريال سعودي

سعر عيار 12

بلغ سعر عيار 12 نحو 261 ريال سعودي

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب نحو 16.239 ألف ريال سعودي

الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 3654 ريال سعودي

أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4330.5 دولار 

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
سيارات عائلية ‏SUV
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
