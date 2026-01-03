سعر الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب اليوم.. يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر بشكل يومي، في ظل حرص شريحة واسعة من المتعاملين في سوق المعدن الاصفر على مراقبة تحركات الاسعار، بهدف تحديد افضل توقيتات الشراء او الادخار، وهو ما يعكس استمرار الذهب كاحد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن داخل السوق المحلي.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الاسواق المحلية لتحركات الاسعار العالمية وسعر الاونصة بالدولار، وجاءت متوسطات اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترة الماضية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سعر البيع 6705 جنيه، سعر الشراء 6670 جنيه.

عيار 22 سعر البيع 6145 جنيه، سعر الشراء 6115 جنيه.

عيار 21 سعر البيع 5865 جنيه، سعر الشراء 5835 جنيه.

عيار 18 سعر البيع 5025 جنيه، سعر الشراء 5000 جنيه.

عيار 14 سعر البيع 3910 جنيه، سعر الشراء 3890 جنيه.

عيار 12 سعر البيع 3350 جنيه، سعر الشراء 3335 جنيه.

الاونصة سعر البيع 208480 جنيه، سعر الشراء 207415 جنيه.

الجنيه الذهب سعر البيع 46920 جنيه، سعر الشراء 46680 جنيه.

سعر الاونصة عالميا 4330.50 دولار.

اسعار الذهب اليوم

اداء الذهب في السوق المحلي

تشهد اسعار الذهب في السوق المصري حالة من الترقب والحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، لما يتمتع به من توازن بين مستوى السعر وحجم الطلب.

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في البورصات الدولية بصورة فورية على السوق المحلي، ما يؤدي الى استمرار حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض. وتشير المؤشرات خلال الفترة الماضية الى ميل الاتجاه العام لاسعار الذهب نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات باحتمال تسجيل مستويات اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اسعار الذهب اليوم

تراجع اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

سجلت اسعار الذهب خلال الفترة الاخيرة تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، حيث فقد متوسط سعر جرام الذهب نحو 650 جنيه، في ظل حالة من الحذر والترقب التي سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية والمحلية خلال الفترة المقبلة.

وقال التحليل الفني لجولد بيليون إن الذهب بدأ العام الجديد 2026 في ظل خلفية سعرية تتسم بالارتفاعات الحادة التي حققها المعدن خلال العام الماضي،

ووصل الذهب المكاسب بعد أداء قوي في 2025 انعكس بارتفاعات غير مسبوقة في عقود الذهب الفوري والمستقبلي مسجلا ارتفاع سنوي يقترب من 65% وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 1979.