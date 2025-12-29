ذهب وبرونز لجودو المنوفية في بطولة الجمهوريةش.. المديرية تحتفي بالأبطال

سطرت بطلات المنوفية فصلاً جديداً من التميز الرياضي خلال مشاركتهن في فعاليات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو، والتي استضافتها "صالة مبارك" بمحافظة بورسعيد الباسلة خلال الفترة من 25 حتى 27 ديسمبر الجاري.

شهدت البطولة تألقاً لافتاً لمراكز الموهبة والبطل الأوليمبي بالمنوفية، حيث أسفرت النتائج عن:

الميدالية الذهبية: اقتنصت البطلة صفا سليمان المركز الأول في وزن 78 كجم، مقدمةً مستويات فنية رفيعة أذهلت المتابعين.

الميدالية البرونزية: حققت البطلة سارة أحمد فوزي المركز الثالث في وزن 70 كجم، بعد منافسات قوية مع نخبة من لاعبات الجمهورية.

نُفذت المشاركة تحت إشراف مباشر من قيادات العمل الرياضي بوزارة الشباب والرياضة والمديرية قيادة: الدكتور محمد الكردي، (المشرف العام على قطاع الرياضة) ومتابعة: الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، إشراف وتنفيذ: الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، والدكتور محمد سلامة، وكيل المديرية للرياضة.

أعربت قيادات المديرية عن فخرها بهذا المستوى المشرف، ووجهت شكرًا خاصًا لجميع القائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، مؤكدين أن هؤلاء الأبطال هم ثمار "مصنع الأبطال" الذي تدعمه الدولة المصرية لإمداد المنتخبات الوطنية بكوادر قادرة على المنافسة عالمياً.

وتؤكد المديرية أن هذا التتويج في صالة مبارك ببورسعيد هو دافع لمزيد من العمل والجهد في سبيل رفع اسم محافظة المنوفية عالياً في كافة المحافل الرياضية المحلية والدولية.