محافظات

إخلاء سبيل ربة منزل تعدت على مدرسة أثناء الامتحانات في المنوفية

اخلاء سبيل مدرسة في المنوفية
مروة فاضل

قررت نيابة المنوفية إخلاء سبيل ربة منزل تعدت على معلمة داخل مدرسة في الباجور أثناء أداء الامتحانات. 

جاء ذلك بعد تحرير ربة المنزل محضرا تتهم فيه المدرسة بالتعدي عليها بالضرب أثناء تواجدها داخل المدرسة بصحبة نجلتها. 

وكانت قوات أمن المنوفية قد ألقت القبض على ربة منزل تعدت على مدرسة داخل المدرسة الإعدادية المهنية في الباجور. 

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بتعدي ربه منزل على مدرسة اثناء اداء عملها. 

بالانتقال تبين نشوب مشادة كلاميه بين المدرسة وربة المنزل، ولي أمر طالبة، بالمدرسة بعد سؤالها عن سبب تواجدها في المدرسة اثناء اداء الطلاب للامتحانات.

وتعدت ربة المنزل علي المدرسة بالضرب مما أدى إلى فقدان وعي المدرسة وتم نقلها إلي مستشفى الباجور.

وأكد مصدر اصابة المدرسة باشتباه نزيف في المخ لأن لها تاريخ مرضي واصابتها من قبل بجلطة مما أدى إلي إصابتها. 

فيما اكدت اسرة المدرسة خروجها من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

