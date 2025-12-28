قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
هروب جماعي للمرضى.. تحرك عاجل من الصحة ضد مصحة المريوطية لعلاج الإدمان
محافظات

خلال لقائه بالمواطنين.. محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لحالات إنسانية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

استهل المحافظ لقائه بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي بركة السبع وقويسنا وشنوان وحى غرب شبين الكوم تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية ، كما وجه المحافظ بتسهيل إجراءات عمل الفحوصات الطبية اللازمة بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة بميت خلف لشاب يعاني من بتر في قدمه من ناحية حى غرب شبين الكوم نظراً لظروفه الصحية ،وبحث إمكانية توفير طرف صناعى له بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لكي يمارس حياته بشكل طبيعي.

فيما كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن من ناحية حي شرق شبين الكوم يتضرر من استخراج قرار إزالة للعقار الكائن به من قبل الحى .

كما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة ببحث طلب مواطن من ناحية مليج  يلتمس تقسيط القيمة السعرية لتقنين قطعة أرض أملاك دولة مراعاة لظروفه المعيشية. 

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع كافة المواطنين وفتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.

المنوفية مساعدات اخبار محافظة المنوفية لقاء محافظ المنوفية لقاء المواطنين

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

أرشيفية

واشنطن تحذر من مخاطر “الإسلام السياسي” على أمن أوروبا النووي

رئيس الوزراء الصومالي

رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان إسرائيل الاعتراف بمنطقة أرض الصومال

مستعمرون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

مستعمرون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

