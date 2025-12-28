خلال لقائه بالمواطنين.. محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لحالات إنسانية

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

استهل المحافظ لقائه بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي بركة السبع وقويسنا وشنوان وحى غرب شبين الكوم تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية ، كما وجه المحافظ بتسهيل إجراءات عمل الفحوصات الطبية اللازمة بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة بميت خلف لشاب يعاني من بتر في قدمه من ناحية حى غرب شبين الكوم نظراً لظروفه الصحية ،وبحث إمكانية توفير طرف صناعى له بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لكي يمارس حياته بشكل طبيعي.

فيما كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن من ناحية حي شرق شبين الكوم يتضرر من استخراج قرار إزالة للعقار الكائن به من قبل الحى .

كما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة ببحث طلب مواطن من ناحية مليج يلتمس تقسيط القيمة السعرية لتقنين قطعة أرض أملاك دولة مراعاة لظروفه المعيشية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع كافة المواطنين وفتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.