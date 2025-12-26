أثناء مروره من معبر غير شرعي.. قطار يصطدم بميكروباص في المنوفية

اصطدم قطار منوف في محافظة المنوفية بميكروباص اثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور.

واكد مصدر بمحافظة المنوفية، ان سائق الميكروباص كان يحاول المرور من مكان غير مخصص للعبور وفوجي بمرور القطار في مدينة سرس الليان.

واكد المصدر، ان القطار اصطدم بالميكروباص وكان خاليا من الركاب وتركه سائقه عند رؤيه القطار.

وتابع المصدر، انه لا يوجد اي اصابات او وفيات في الحادث حيث ان الميكروباص كان لا يوجد به ركاب.

وأوضح المصدر ان حركة القطارات طبيعيه علي الخط ولا يوجد اي تاخيرات في القطارات بسبب الحادث حيث تم رفع اثار الحادث ورفع الميكروباص من على شريط السكة الحديد.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.