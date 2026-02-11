ظهور لافت لـ هاجر أحمد عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت هاجر أحمد ، أنظار جمهورها بإطلالة شتوية لافته بالكاجوال مرتدية بالطو طويل باللون البني ، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكانت قد أعلنت الفنانة هاجر أحمد عن مشاركتها في موسم رمضان 2026 بشخصية جديدة.

ونشرت هاجر أحمد صورة لها من كواليس تصوير العمل الذي تشارك فيه، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها: "قولوا مرحبًا لنبيلة، شخصيتكم المفضلة القادمة، رمضان 2026".

يذكر أن هاجر أحمد كان آخر ظهور لها في رمضان 2025 من خلال مسلسل “المعلم”، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب نجوم آخرين أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

العمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.