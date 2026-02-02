شاهد.. هاجر أحمد وزوجها بإطلالة رومانسية

شاركت الفنانة هاجر أحمد ، أحدث ظهور لها رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد،وذلك خلال حضورهم العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وقد أعلنت الفنانة هاجر أحمد عن مشاركتها في موسم رمضان 2026 بشخصية جديدة.

ونشرت هاجر أحمد صورة لها من كواليس تصوير العمل الذي تشارك فيه، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها: "قولوا مرحبًا لنبيلة، شخصيتكم المفضلة القادمة، رمضان 2026".

يذكر أن هاجر أحمد كان آخر ظهور لها في رمضان 2025 من خلال مسلسل “المعلم”، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب نجوم آخرين أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

العمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.