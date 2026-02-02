قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
فن وثقافة

شاهد.. هاجر أحمد وزوجها بإطلالة رومانسية

هاجر احمد وزوجها
هاجر احمد وزوجها
علا محمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد ، أحدث ظهور لها رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد،وذلك خلال حضورهم العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


وقد أعلنت الفنانة هاجر أحمد عن مشاركتها في موسم رمضان 2026 بشخصية جديدة.

ونشرت هاجر أحمد صورة لها من كواليس تصوير العمل الذي تشارك فيه، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها: "قولوا مرحبًا لنبيلة، شخصيتكم المفضلة القادمة، رمضان 2026".

يذكر أن هاجر أحمد كان آخر ظهور لها في رمضان 2025 من خلال مسلسل “المعلم”، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب نجوم آخرين أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

العمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

