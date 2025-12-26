قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

سقط من ارتفاع 16 متر.. تدخل جراحي عاجل ينقذ عامل بناء في المنوفية|تفاصيل

الفريق الطبي
الفريق الطبي

 نجح فريق جراحة العظام بمستشفى بركة السبع في إجراء تدخل جراحي عاجل لمريض في العقد الرابع من العمر، كان قد وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى إثر تعرضه لحادث سقوط من مرتفع 16متر أسفر عن كسر مضاعف مفتوح  مفتت أسفل عظمتى الساق مع تهتك بالانسجة الرخوة حول الكسر .

القصة الكاملة 

قاد الفريق الطبي الدكتور أحمد موافي مدير المستشفى، والدكتور أحمد سامي النعماني  رئيس قسم العظام، حيث تم استقبال المريض فور وصوله إلى قسم الطوارئ، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة التي أظهرت مدى خطورة الحالة  على الفور تم عرض الحالة على استشاريي جراحة العظام والتخدير، وتم اتخاذ قرار عاجل بإجراء تدخل جراحي لإنقاذ المريض. 

ثم دخول المريض لاجراء الجراحة بعد استقرار حالته للتثبيت بواسطة جهاز خارجي اليزاروف وتعد هذه الجراحة من الجراحات التى تحتاج إلي مهارة عالية في تثبيت الكسور، خرج المريض من غرفة العمليات بعد التأكد من نجاح الجراحة واستعادة الوظائف الحيوية ورجوع سطح المفصل الي وضعه الطبيعي.

قام بإجراء الجراحة الدكتور إيهاب البلشي استشارى العظام  و الدكتور أحمد النعماني رئيس القسم 

وتوجهت إدارة المستشفى بالشكر لفريق جراحة العظام  والدكتور محمد جمال البلشي، استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات والدكتورة فيفي ابراهيم اخصائي التخدير,وجميع تمريض العمليات وفنيين التخدير.

مستشفى بركة السبع 

وأكدت إدارة مستشفى بركة السبع استمرار الطفرة في تطوير قسم العظام، من خلال التعاقد مع نخبة من الاستشاريين المتخصصين وتوفير أحدث المستلزمات الطبية والجراحية، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

كما لم تنسَ إدارة المستشفى تقديم الشكر للأطقم الطبية المساعدة من فرق الصيادلة، قسم الأشعة، التمريض، والفنيين، على جهودهم المستمرة في دعم العمل الطبي والعمليات الجراحية.

وأكدت المستشفى استعدادها التام لاستقبال جميع الحالات الطارئة والكسور وأمراض العظام على مدار الساعة.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية عملية جراحية مستشفي بركة السبع

