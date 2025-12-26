قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية: ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر بشبين الكوم وتحرير 214 محضرا تموينيا

مروة فاضل

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية حملاتها التفتيشية للتأكد من ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة خلال يومي الخميس والجمعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وأسفرت عن  تحرير 214 محضر تمويني تنوع ما بين 127 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ، وتحرير 87  محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى .

وأضاف عز الدين، بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضرين جنح مركز شبين الكوم ضد مسئولي مستودع دقيق ومحل قطع غيار وضبط كمية قدرها 5 طن دقيق و 15 كرتونة فانوس اشارة بدون مستندات ومجهول المصدر ، كما تم تحرير  4 محاضر جنح مركز تلا ضد أصحاب محلات قطع غيار وبقالة لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار  تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومجابهة كافة صور الغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين .

المنوفية محافظة المنوفية تموين المنوفية حملات تموينية اخبار محافظة المنوفية

