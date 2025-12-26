اشتباه نزيف في المخ.. ضبط ربة منزل تعدت علي مدرسة بالمنوفية

ألقت قوات امن المنوفية القبض علي ربك منزل تعدت علي مدرسة داخل المدرسة الإعدادية المهنية في الباجور.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بتعدي ربه منزل على مدرسة اثناء اداء عملها.

بالانتقال تبين نشوب مشادة كلاميه بين المدرسة وربة المنزل، ولي أمر طالبة، بالمدرسة بعد سؤالها عن سبب تواجدها في المدرسة اثناء اداء الطلاب للامتحانات.

وتعدت ربة المنزل علي المدرسة بالضرب مما أدى إلى فقدان وعي المدرسة وتم نقلها إلي مستشفى الباجور.

وأكد مصدر اصابة المدرسة باشتباه نزيف في المخ لأن لها تاريخ مرضي واصابتها من قبل بجلطة مما أدى إلي إصابتها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.