ابتلعت جزءً من ولاعة.. مستشفى خيري تنقذ رضيعة من الموت في المنوفية

تمكن طبيب بالمركز الطبي بالجمعية الشرعية بمركز أشمون في محافظة المنوفية، من إنقاذ طفلة عمرها شهرين بقيادة الطبيب حسام حسن.

واستقبل المركز الطبي بالجمعية الشرعية بأشمون، صباح اليوم الجمعة، طفلةً تبلغ من العمر شهران، بعد أن ابتلعت جزءًا بلاستيكيًا من ولاعة، ما أدى إلى اختناق تنفسي كامل وكانت على وشك الموت الفعلي.

توجّه الأب أولًا إلى طبيب خاص، حيث أُبلغه بضرورة السفر العاجل إلى شبين الكوم القصر أو الجامعة لاستخراج الجسم الغريب بعملية، لكن قدَر الله ساق الأب والأم إلى الجمعية الشرعية بأشمون

وتعامل الطبيب حسام حسن بسرعةٍ ومهارة فائقة وفي لحظات كلها ترقب وأمل ودموع من كل الموجودين والتمريض والأهل ودعوات الأب المضطر ،والأم المكلومة حرفيا المنهارة تماما تم إنقاذ الطفلة.

وتمكن الدكتور حسام باستخراج الجزء البلاستيكي بنجاح، لتعود الطفلة إلى الحياة وتتنفس من جديد، وسط فرحةٍ ودموع امتنان وتكبيرات من كل الموجودين علي نجاة طفلتهم.