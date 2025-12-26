قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه
انقسام فى مجلس الزمالك.. مصير غامض لـ أحمد عبدالرؤوف قبل انتهاء أمم إفريقيا
بعدد 45 لجنة.. توافد كثيف لأعضاء الجمعية العمومية على انتخابات الاتحاد
إسعاف الاحتلال الإسرائيلي يكشف حجم خسائر عملية بيسان
الليلة.. 40 ألف مشجع مغربي يؤازرون منتخب مصر فى مواجهة جنوب أفريقيا
القومي للسينما يقيم العرض الخاص للفيلم التسجيلي هي بدار الأوبرا المصرية
جيش الاحتلال: منفذ عملية بيسان يدعى أحمد أبو الرب وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي
MiXED ZONE.. حقيقة تغريم الكاف لـ منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا
حسام حسن يفاجئ الجميع بتغيرات على تشكيل المنتخب
سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار مسجد الإمام علي بن أبي طالب لـ 8 أشخاص و18مصاباً
الدنيا دار حرث.. خطيب المسجد النبوي: ميدان للتنافس في الطاعة وفعل الخيرات
ضبط 3 متهمين في واقعة تهديد آخرين بأنبوبة بوتاجاز وسلاح أبيض في طوخ بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ابتلعت جزءً من ولاعة.. مستشفى خيري تنقذ رضيعة من الموت في المنوفية

الطفلة مع الطبيب
الطفلة مع الطبيب
مروة فاضل

تمكن طبيب بالمركز الطبي بالجمعية الشرعية بمركز أشمون في محافظة المنوفية، من إنقاذ طفلة عمرها شهرين بقيادة الطبيب حسام حسن. 

واستقبل المركز الطبي بالجمعية الشرعية بأشمون، صباح اليوم الجمعة، طفلةً تبلغ من العمر شهران، بعد أن ابتلعت جزءًا بلاستيكيًا من ولاعة، ما أدى إلى اختناق تنفسي كامل وكانت على وشك الموت الفعلي.

توجّه الأب أولًا إلى طبيب خاص، حيث أُبلغه بضرورة السفر العاجل إلى شبين الكوم القصر أو الجامعة لاستخراج الجسم الغريب بعملية، لكن قدَر الله ساق الأب والأم إلى الجمعية الشرعية بأشمون

وتعامل الطبيب حسام حسن بسرعةٍ ومهارة فائقة وفي لحظات كلها ترقب وأمل ودموع من كل الموجودين والتمريض والأهل ودعوات الأب المضطر ،والأم  المكلومة حرفيا المنهارة تماما تم إنقاذ الطفلة. 

 وتمكن الدكتور حسام  باستخراج الجزء البلاستيكي بنجاح، لتعود الطفلة إلى الحياة وتتنفس من جديد، وسط فرحةٍ ودموع امتنان وتكبيرات من كل الموجودين علي نجاة طفلتهم. 

المنوفية محافظة المنوفية أشمون اخبار محافظة المنوفية مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

منتخب مصر

فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الدعاء

دعاء الجمعة الأولى في رجب مستجاب.. بـ10 كلمات تفتح لك أبواب السماء

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

ترشيحاتنا

أسعار الفائدة

رئيس موازنة البرلمان: مؤشرات إيجابية للاقتصاد وخفض الفائدة يمنح دفعة قوية للمنتجين

رئيس زراعة الشيوخ خلال حواره مع صدى البلد

رئيس زراعة الشيوخ لـ صدى البلد: نعمل على تعديل قانون التعاونيات ومواجهة السوق السوداء للأسمدة.. صور

أسعار الفائدة

برلماني: خفض الفائدة خطوة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد