اليوم.. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية لإدارة قليوب التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، أن اليوم الأربعاء، هو الموعد المحدد لتلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية الترم الأول عن إدارة قليوب التعليمية، وذلك ضمن جدول التظلمات المعتمد رسميًا بالمحافظة.

تظلمات الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديرية أن تقديم طلبات التظلمات يتم بمقر كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة محمد متولي الشعراوي بمدينة بنها، خلف ديوان عام المحافظة، حيث يقدم ولي الأمر الطلب وسداد الرسوم المقررة.



وأكدت مديرية التعليم أنه يتوجب على ولي الأمر التوجه إلى أقرب مكتب بريد لسداد رسوم التظلم بواقع 35 جنيهًا عن كل مادة، ثم التوجه إلى مقر الكنترول لتحديد موعد الاطلاع على ورقة الإجابة.

كما شددت على ضرورة حضور ولي الأمر شخصيًا يوم الاطلاع ومعه صورة بطاقة الرقم القومي، مع الالتزام بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأشارت المديرية إلى أن عملية تلقي التظلمات مستمرة وفق الجدول المعلن حتى يوم الأربعاء 18 فبراير، على أن يكون يوم الخميس 19 فبراير مخصصًا لمن تخلف عن التقديم في المواعيد السابقة لجميع الإدارات التعليمية.