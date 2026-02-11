قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الشامي: نجاحي لا يؤذي أحدًا فبلاش تؤذوني.. وصراع الأجيال سُنة الحياة

الفنان السوري الشامي
الفنان السوري الشامي
أوركيد سامي

وجّه الفنان السوري الشامي رسالة لافتة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عبّر خلالها عن استيائه من الانتقادات التي يتعرض لها، مؤكدًا أن نجاحه لا يأتي على حساب أحد.
وكتب الشامي: «صراع الأجيال سنة الحياة، كلنا هنمشي وهييجي جيل بعدنا زي ما احنا جينا بعد غيرنا.. نجاحي مش بيأذي حد، فبلاش تؤذوني»، في إشارة إلى الجدل الدائر حوله خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف: «موهبتي في الكلمة واللحن، وأغانيَّ وصلت لمليارات ولسه هتفضل توصل. أنا بقدم فن وبعبر عن مشاعري، عن لجوئي وحزني وفرحي، ومش في دماغي آخد رزق حد ولا أضر حد»، مؤكدًا أن تركيزه الأساسي ينصب على فنه وجمهوره.
وعلى جانب آخر، كان الشامي قد أعرب سابقًا عن سعادته الكبيرة بترشحه لجائزتي “المطرب المفضل” و”الأغنية المفضلة” ضمن حفل Joy Awards، في منافسة ضمت الفنان اللبناني فضل شاكر.
وقال في تصريحات تليفزيونية: «كل مرة باجي فيها على Joy Awards بكون مرشح لجائزتين.. أنا مبتنافسش أنا وفضل شاكر على أفضل أغنية، ولكن ليا الشرف إن اسمي يتحط أمام فضل شاكر وهكون واقف بسقف له، ولكني بستحق أنا كمان».
يُذكر أن حفل Joy Awards يُقام سنويًا بمشاركة نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي، ويُعد من أبرز الفعاليات الفنية التي تحتفي بالإبداع والتميّز، ويشهد كل عام حضورًا واسعًا ومفاجآت فنية لافتة.

الشامي اخبار الفن نجوم الفن

