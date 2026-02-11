قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
توك شو

مصطفى بدرة: التعديل الوزاري يعيد ترتيب البيت الاقتصادي في توقيت حاسم

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة
محمد البدوي

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة محورية لدعم القيادة الاقتصادية داخل الحكومة، خاصة في ظل ملفات معقدة تتطلب إدارة دقيقة، على رأسها استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.

بيئة دولية شديدة الاضطراب

وأوضح بدرة خلال مشاركته ببرنامج الحياة اليوم أن الاقتصاد المصري يتحرك في بيئة دولية شديدة الاضطراب، متأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تفرض تحديات إضافية على صانع القرار الاقتصادي.

توحيد الرؤية الاقتصادية

وأضاف أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتكليف الدكتور حسين عيسى به، يعكس توجهًا نحو توحيد الرؤية الاقتصادية ووضع برنامج عمل واضح المعالم سيتم عرضه على مجلس النواب قريبًا، بما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ، وتسريع وتيرة الإصلاح، وتحقيق مستهدفات التنمية بشكل أكثر انضباطًا وفاعلية.

الحكومة التغييرات الوزارية الحكومة الجديدة تغيير الوزراء

