خالد أبو بكر: الحكومة الجديدة تحمل رؤية واضحة للأداء والكفاءة وتعزيز الثقة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل بداية مهمة لمرحلة عمل حيوية في مختلف الوزارات.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرئيس وجّه تكليفات هامة للوزراء، مؤكدًا ضرورة العمل الجاد والكفاءة العالية، مشيرًا إلى أن أي وزير لا يستطيع القيام بمهامه بنفس المستوى سيُترك المجال لهدوء، وهو ما لاقى صدى كبيرًا داخل أروقة الدولة.

وأشار أبو بكر إلى أن وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء دون وزارة هو سابقة لأول مرة، حيث تم تعيين الدكتور حسين عيسى مشرفًا على المجموعة الاقتصادية، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتطوير الفكر الاقتصادي ووضع إطار استراتيجي بعد مرحلة التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وذكر، أن التشكيل الجديد يهدف إلى التركيز على خفض الدين العام وتحقيق أثر ملموس في الشارع المصري من خلال تحفيز الاستثمار وتعزيز الصناعة.

وأكد أبو بكر أن الدماء الجديدة في الحكومة تعكس حيوية في الأداء، مشيرًا إلى دور وزير المالية أحمد كوجك في قيادة العمل المالي بشكل نشط وفعّال.

وأوضح أن هذه التغيرات الحكومية تحمل أملًا لدى المواطن المصري في رؤية برامج اقتصادية جديدة قابلة للتطبيق وتحقيق نتائج ملموسة.

ولفت، إلى أن تكليف الوزراء الجدد جاء ضمن منهج متكامل يركز على الأداء والكفاءة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة تحمل رؤية واضحة للعمل والرقابة على الإنجاز، ما يعزز الثقة في التوجه الاقتصادي للدولة.