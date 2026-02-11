أحمد موسى: مصر قوة إقليمية بثقل إستراتيجي كبير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لديها توازن هائل للسلام في المنطقة، ومصر دائمًا دولة تتحدث عن السلام ، والسلام يحتاج قوة كبيرة تحميه، وجيشنا هو الضامن للأمن والاستقرار في المنطقة، وكل دولة تعلم قوتك وحضارتك وتاريخك وقوتك الناعمة وقوة الردع المتواجدة لديك.

مصر معندهاش مشاكل مع حد

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر معندهاش مشاكل مع حد، ودايمًا يكون عندنا تفاؤل ولو قعدت تقول هختار "فلان" مسؤول الناس هتفضل تقول ليه اختارت "فلان" لذلك كان يجب أن يتم اختيار الوزراء بهذا الشكل.

وتابع : "استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لم يكن من فراغ، إحنا عايشين في الشارع يا جماعة ، أصل اللي عايش في الشارع غير اللي قاعد في التكييف، وشايفين اللي بيحصل".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بـ 8 تكليفات ويتم العمل على هذه التكليفات منها الصناعة والسياحة، موضحا أن تكليفات الرئيس واضحة ومحددة.