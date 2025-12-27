قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
إزالات فورية في المهد لعدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالمنوفية

مروة فاضل

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، في محافظة المنوفية من الإزالة الفورية لحالتي تعدي علي الأرضي زراعية علي مساحات 136م2 بقرية صنصفط عبارة عن حجرة بناء بالطوب البلوك، وأخري لشدة خشبية مخالفة تمهيداً لأعمال البناء وبدون ترخيص.

وفي نطاق حي شرق شبين الكوم، تمت الإزالة الفورية لحالة بناء مخالف بدون ترخيص بناحية كفر المصيلحة عبارة عن شدة خشبية علي مساحة 150م2، وازالة أخري لحالة عبارة عن صب طبقة من الاسمنت بدون ترخيص وتم مصادرة مواد البناء.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بتنفيذ ازالة فورية لحالتين تعدي خارج الحيز العمراني بناحية كفر عشما علي مساحات 150م2، وازالة أخري لسور مخالف مبني بالطوب البلوك بدون ترخيص داخل الحيز بقرية دراجيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ازالة فورية لحالة بناء مخالف بدون ترخيص، حيث تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والمتابعة مستمرة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتعامل اللحظي حيال أي تعدي على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء المخالف وازالتها في المهد، مؤكداً أنه لا يسمح بالتهاون في محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.

