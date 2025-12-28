مخدرات بـ 54 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات، ومصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة المنوفية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " مخدرات ، سرقة بالإكراه ، سلاح نارى ، شروع فى قتل ") بنطاق محافظة "المنوفية" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (375 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو ، هيروين ، كوكايين" – 1360 قرص مخدر – 21 قطعة سلاح نارى متنوعة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (54) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة