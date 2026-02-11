15 دقيقة سلبية .. شيكوبانزا يسدد وحارس سموحة يتألق أمام الزمالك

مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك وسموحة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب إستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي.

وسدد لاعب الزمالك شيكو بانزا، الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى سموحة أحمد ميهوب إلى ركنية .

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : السيد أسامة – محمد شحاتة – محمد السيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمد إسماعيل وعمر جابر وأحمد خضري وأحمد ربيع ويوسف وائل " فرنسي" وعبد الله السعيد وعدي الدباغ وناصر منسي.