قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
هروب جماعي للمرضى.. تحرك عاجل من الصحة ضد مصحة المريوطية لعلاج الإدمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفعيل الغياب الإلكتروني .. خطوة نحو التحول الرقمي بالتعليم الثانوي بالمنوفية

وكيل وزارة التعليم في المنوفية
وكيل وزارة التعليم في المنوفية
مروة فاضل

تابع الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية تفعيل منظومة الغياب الإلكتروني بمدرسة الشهيد علاء الدسوقي الثانوية المطورة بنات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية. 

جاء ذلك بحضور محمد صحصاح مدير عام التعليم العام،و ممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندس محمد صلاح مدير عام التعليم الفني، و محمود سراج الدين مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، ووحدة التواصل والدعم للمعلمين، والدكتور طارق أبو المجد مدير إدارة العلاقات العامة.

كان في استقبالهم  محمد عطية وكيل إدارة قويسنا التعليمية،  حسن عبد السميع مدير المدرسة. 

وتناول اللقاء شرحاً تفصيلياً لكيفية تفعيل منظومة الغياب الإلكتروني داخل الفصول، وآليات حصر الغياب اليومي بطريقة سهلة ومنظمة، إلى جانب الربط مع ولي الأمر بما يحقق المتابعة المستمرة للطالب.

كما تم استعراض كيفية إعداد الشيت الخاص برصد الدرجات، وآلية طباعة الشهادات باستخدام البرنامج، بما يضمن الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال.

وخلال المتابعة، تم عرض المادة العلمية الخاصة بالبرنامج، وشرح خطوات التشغيل والاستخدام العملي، وذلك بواسطة الأستاذ حسن شحاتة مسئول الدعم والتواصل بالإدارة، بما ساهم في توضيح آليات التطبيق والرد على استفسارات الحضور.

وشهدت الفعالية مناقشات موسعة حول آليات تشغيل البرنامج داخل الفصول، والتغلب على أي معوقات محتملة، وذلك في حضور التعليم الثانوي بالإدارة وعدد من مديري مدارس إدارة قويسنا التعليمية، في إطار توحيد الرؤى وتبادل الخبرات لضمان نجاح المنظومة.

وأكد الحضور أهمية التوسع في تطبيق النظم الإلكترونية، لما لها من دور فعّال في دعم العملية التعليمية وتحقيق الانضباط والمتابعة الدقيقة، بما يخدم مصلحة الطالب ويعزز التواصل مع أولياء الأمور.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية التحول الرقمي الغياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ليلى علوي وإلهام شاهين

ليلى علوي وإلهام شاهين في جنازة داود عبد السيد

عمرو أديب

أول رد من شادي ريان طليق دينا طلعت.. تفاصيل

مسلسل أولاد الراعي

لقطات جديدة من كواليس مسلسل أولاد الراعي.. صور

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد