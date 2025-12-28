تفعيل الغياب الإلكتروني .. خطوة نحو التحول الرقمي بالتعليم الثانوي بالمنوفية

تابع الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية تفعيل منظومة الغياب الإلكتروني بمدرسة الشهيد علاء الدسوقي الثانوية المطورة بنات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية.

جاء ذلك بحضور محمد صحصاح مدير عام التعليم العام،و ممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندس محمد صلاح مدير عام التعليم الفني، و محمود سراج الدين مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، ووحدة التواصل والدعم للمعلمين، والدكتور طارق أبو المجد مدير إدارة العلاقات العامة.

كان في استقبالهم محمد عطية وكيل إدارة قويسنا التعليمية، حسن عبد السميع مدير المدرسة.

وتناول اللقاء شرحاً تفصيلياً لكيفية تفعيل منظومة الغياب الإلكتروني داخل الفصول، وآليات حصر الغياب اليومي بطريقة سهلة ومنظمة، إلى جانب الربط مع ولي الأمر بما يحقق المتابعة المستمرة للطالب.

كما تم استعراض كيفية إعداد الشيت الخاص برصد الدرجات، وآلية طباعة الشهادات باستخدام البرنامج، بما يضمن الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال.

وخلال المتابعة، تم عرض المادة العلمية الخاصة بالبرنامج، وشرح خطوات التشغيل والاستخدام العملي، وذلك بواسطة الأستاذ حسن شحاتة مسئول الدعم والتواصل بالإدارة، بما ساهم في توضيح آليات التطبيق والرد على استفسارات الحضور.

وشهدت الفعالية مناقشات موسعة حول آليات تشغيل البرنامج داخل الفصول، والتغلب على أي معوقات محتملة، وذلك في حضور التعليم الثانوي بالإدارة وعدد من مديري مدارس إدارة قويسنا التعليمية، في إطار توحيد الرؤى وتبادل الخبرات لضمان نجاح المنظومة.

وأكد الحضور أهمية التوسع في تطبيق النظم الإلكترونية، لما لها من دور فعّال في دعم العملية التعليمية وتحقيق الانضباط والمتابعة الدقيقة، بما يخدم مصلحة الطالب ويعزز التواصل مع أولياء الأمور.