الزرقاني يتفقد الأعمال الإنشائية بمدرسة عزبة الطامية في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لسير العمل بكافة مشروعات التطوير والمشروعات الخدمية؛ لتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية.

وفي إطار ذلك تفقد محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم يرافقه محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي الأعمال الإنشائية بمدرسة عزبة الطامية للتعليم الأساسي.

يتم إنشاؤها على مساحة ١٢٨٠ متر مربع ، وتشتمل على ٩ فصول إضافةً إلى فصلين لرياض الأطفال ومكتبة ومعمل مطور وقاعة كمبيوتر إضافة إلى المكاتب الإدارية والمرافق حيث تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية، والتي تمثل إضافة قوية للعملية التعليمية بالقرية.