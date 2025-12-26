سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025

أظهر سعر أشهر أعيرة الذهب، ارتفاعًا جديًدا في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 26-12-2025 في محلات الصاغة.

ارتفاع الذهب

وزاد سعر الذهب مقدار 5 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة.

معدل زيادة الذهب

وصل معدل زيادة الذهب في مصر على مدار اليوم 255 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر أشهر عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 6 آلاف جنيه للبيع و 6030 جنيه للشراء .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6857 جنيه للبيع و 6891 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5142 جنيه للبيع و 5168 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ عيار 14 الأقل قيمة نحو 4 آلاف جنيه للبيع و4020 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه نحو 48 ألف جنيه للبيع و 48.24 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4591 دولار للبيع و 4540 دولار للشراء.

الذهب في التداولات العالمية

كثفت البنوك والتجار، خلال عام 2025، عملياتهم وتداولاتهم اللوجستية في قطاع المعادن الثمينة، في مسعى للاستفادة من الارتفاع التاريخي الذي سجلته أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

التداولات اللوجستية تشير إلى الأنشطة المرتبطة بحركة ونقل وتخزين وإدارة المعادن الثمينة ضمن عمليات البيع والشراء، وليس التداول المالي فقط.

ولفتت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إلى أنه في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ولاسيما بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والتكهنات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فقد تعززت أسعار الذهب ليصل إلى 4500 دولار للأوقية، وقفزت أسعار الفضة متجاوزة حاجز الـ70 دولاراً للأوقية.

وتعكس تلك الزيادات مكاسب سنوية بلغت 71 في المائة للذهب و150 في المائة للفضة، ما خلق بيئة تداول مربحة وجاذبة للمؤسسات المالية.

وحققت إيرادات أقسام تداول المعادن الثمينة في 12 بنكاً رائداً صعوداً حاداً بنسبة 50 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يقود هذا التوجه عام 2025 ليصبح أكثر الأعوام ربحية بالنسبة لتجارة الذهب منذ عام 2020.

وتشير الصحيفة إلى أنه حتى البنوك التي انسحبت في السابق من تجارة المعادن الثمينة، مثل "سوسيتيه جنرال" و"مورجان ستانلي"، عاودت نشاطها للاستثمار في القطاع مجدداً.

كما يستقطب السوق المزدهر منافسة من كيانات غير مصرفية؛ فشركات مثل مصفاة التكرير "إم كيه إس بامب" السويسرية، ومنصة "ستون إكس" المالية كثفت من عملياتها في تجارة السبائك الذهبية، بما يشير إلى "ديمقراطية السوق"، حسب توصيف رئيس قسم المعادن في المنصة، مايكل سكينر، معتبراً أن السوق سوف يستفيد من ازدياد عدد المشاركين فيه.