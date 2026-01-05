اشتري قبل الغلاء .. أسعار الذهب اليوم 5 يناير وعيار18بـ5040 جنيها

تشهد أسعار الذهب اليوم 5 يناير استقراراً بالأسواق مما يتيح فرصة للكثير بشراء الذهب في ظل توقعات كبيرة بـ ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق خلال الفترة المقبلة .



ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب على كافة الأعيرة ..



اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 5 يناير 2026، نحو 6720 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 21



سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين5 يناير 2026 قيمة 5880 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 5 يناير 2026 قيمة 5040 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 5 يناير 2026 قيمة 47040 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3916.75 جنيه للبيع، 3896.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3357.25 جنيه للبيع، 3340 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 2517.75 جنيه للبيع، 2505 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عالميًا

عالميًا، سجل سعر الذهب اليوم الاثنين5 يناير 2026 نحو 4332 دولارًا للأوقية.

