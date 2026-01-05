قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

سعر الجينه الذهب اليوم الاثنين 5-1-2026

محمد صبيح

ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 5-1-2026، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مسجلًا زيادة قدرها 20 جنيهًا للجرام، وفق متوسط أسعار الذهب المتداولة بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 24: 6720 جنيهًا للبيع، و6685 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5040 جنيهًا للبيع، و5015 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 47040 جنيهًا للبيع، و46800 جنيه للشراء.

الأونصة: 209015 جنيهًا للبيع، و207950 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا: 4330.50 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6720 جنيهًا للبيع و6685 جنيهًا للشراء، ليواصل تداوله عند مستويات مرتفعة داخل السوق المحلية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6160 جنيهًا للبيع و6130 جنيهًا للشراء، محافظًا على مستواه مقارنة بالتعاملات السابقة.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 5880 جنيهًا للبيع و5850 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بنحو 20 جنيهًا عن سعره أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5015 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 حوالي 3920 جنيهًا للبيع و3900 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 3360 جنيهًا للبيع و3345 جنيهًا للشراء، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 47040 جنيهًا للبيع و46800 جنيه للشراء.

وعلى صعيد الأونصة، بلغ سعرها في السوق المحلية 209015 جنيهًا للبيع و207950 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا مستوى 4330.50 دولار.

