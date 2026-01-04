الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في بداية عام 2026 تغيرات ملحوظة، حيث أظهرت المؤشرات الأولية للقطاع حالة من الاستقرار مقارنة بنهاية عام 2025.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار بشكل طفيف، إلا أن هذا يعد فرصة جيدة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب.

ومن خلال صدي البلد، نستعرض تفاصيل الأسعار الحالية، أسباب انخفاضها، وأسباب تدني سعر الأوقية العالمية، بالإضافة إلى النصائح التي قدمتها شعبة الذهب للمستثمرين والمواطنين في هذه الفترة.

استقرار أسعار الذهب في بداية 2026

في حديثه مع الإعلامية إلهام صلاح أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأيام الأولى من عام 2026.

هذا الاستقرار يختلف عن نهاية العام الماضي 2025، حيث كانت الأسعار تشهد تقلبات واضحة.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وأشار نجيب إلى أن الأسعار الحالية للذهب قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة ببعض الفترات السابقة:

الذهب عيار 24: سجل 6663 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 21: الأكثر مبيعًا في السوق المحلي، سجل 5830 جنيهًا.

الذهب عيار 18: سجل 4997 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل 46640 جنيهًا.

سعر الأوقية العالمية: بلغ 4322 دولارًا.

ووفقًا لهذه الأسعار، فقد شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بنحو 200 جنيه مقارنة ببعض الأيام الماضية التي وصل فيها الجرام إلى أكثر من 6000 جنيه.

أسباب انخفاض الأسعار

أوضح نادي نجيب أن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار الذهب يعود إلى زيادة كمية الذهب المعروض في السوق. حيث قام بعض المواطنين ببيع الذهب، كما قامت بعض الدول ببيع كميات من الذهب بهدف جني الأرباح. هذه الزيادة في الكميات المتاحة في السوق ساهمت في خفض الأسعار.

الأوقية العالمية وانخفاض أسعارها

بالإضافة إلى ذلك، أشار نجيب إلى أن سعر الأوقية العالمية للذهب كان قد وصل إلى 4540 دولارًا، إلا أنه شهد انخفاضًا قدره حوالي 200 دولار، ليصل إلى 4322 دولارًا في الوقت الحالي. وهذا بدوره ساهم في انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.

نصائح شعبة الذهب للمستثمرين

و أكد سكرتير عام شعبة الذهب أن الأسعار الحالية تعتبر منخفضة نسبيًا، مما يجعل هذه الفترة فرصة جيدة للمستثمرين الراغبين في شراء الذهب.

كما أشار إلى أن البنوك ستبدأ في العمل بداية من يوم الأحد المقبل، مما قد يؤدي إلى تغيير في أسعار الذهب مرة أخرى. وأوصى نجيب المواطنين قائلًا: "اللي معاه فلوس يشتري ذهب".

من الواضح أن سوق الذهب في بداية عام 2026 يشهد حالة من الاستقرار، حيث انخفضت الأسعار بنحو 200 جنيه مقارنة بالأيام الماضية.