بعد اختطافهما من فنزويلا.. محكمة نيويورك تعين محاميا لمادورو وزوجته
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
نقيب الفلاحين يوجه تنبيها مهما للمواطنين.. ورسالة لحسام حسن قبل مباراة المنتخب.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي يبحث تطورات الأوضاع في الصومال واليمن مع وزير الخارجية السعودي

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن القاهرة تشهد حراكًا دبلوماسيًا لافتًا في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك مع وصول الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إلى القاهرة مساء أمس.

اليوسفي بـ20 والفراولة بـ30 جنيها.. أسعار الفاكهة في الأسواق

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الفاكهة اليوم بالأسواق.

وجاءت أسعار الفاكهة وفقا لأحد المعلمين كالأتي:

سعر اليوسفي البلدي بـ20 جنيها للكيلو

سعر اليوسفي السكري بـ15 جنيها للكيلو

الرمان 50 جنيها للكيلو

الفراولة البلدي 30 جينها للكيلو

الجوافة 30 جنيها للكيلو

الكاكا السكري 30 جنيها للكيلو

البرقوق 100 جنيها للكيلو

الموز البلدي 30 جنيها للكيلو

البرتقال السكري ب20 جنيها للكيلو


بلاش قبل رمضان .. نقيب الفلاحين يوجه تنبيها مهما للمواطنين

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة المصرية بذلت جهوداً استثنائية نجحت من خلالها في تحقيق مفهوم "الأمن الغذائي" الشامل، مشدداً على أن كافة السلع والاحتياجات الأساسية متوفرة في الأسواق بكميات كافية وأسعار معقولة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح أبو صدام، خلال لقائه تلفزيوني مع الأعلامية نهاد سمير وسارة مجدي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فرقاً جوهرياً بين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث استطاعت الدولة تأمين احتياجات المواطنين وضمان تدفق السلع دون عجز، مشيراً إلى أن عام 2026 يحمل مؤشرات إيجابية كبيرة للاقتصاد الزراعي المصري.

وتابع عن أرقام تعكس قوة القطاع الزراعي، حيث صدرت مصر ما يزيد عن 9 ملايين طن من الخضروات الفائضة عن الاستهلاك المحلي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي كامل في قطاعي الألبان والبيض، والوصول إلى نسبة 97% من الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن.


الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن البلاد تشهد  انخفاض في درجات الحرارة، وأن الليلة الماضية كانت درجات الحرارة على المحافظات التي لها ظهير صحراوي تشهد انخفاضات كثيرة.

وحذر من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة بين فترة  الصباح والليل، لذلك على الجميع من الانخفاضات الكبيرة في فترة اليل والساعات الصباحية.

ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وأنه بنهاية الأسبوع سنسجل 23 درجة، وأن هذا يعتبر ارتفاع عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.


الخارجية الصينية: ندعم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن فنزويلا
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الصينية" أنهم مستعدون لدعم سيادة أمريكا اللاتينية وأمنها وسلامة أراضيها.

وأضافت "الخارجية الصينية" أنها تدعم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الهجمات الأمريكية على فنزويلا، أن تحركات الولايات المتحدة في فنزويلا تنتهك القانون الدولي.
 

دعت ديلسي رودريجيز، رئيسة فنزويلا المؤقتة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، إلى التعاون والسعي إلى احترام القانون الدولي في رسالة تصالحية جديدة.


الجن لا يعلم الغيب وما تفعله ليلى عبد اللطيف حرام.. أحمد كريمة يوضح

حذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، من الاستماع لـ الدجالين ومن يطلقون على أنفسهم علماء الأبراج من على شالتهم، لآن ذلك مخالف للدين الإسلامي.

ليلى عبد اللطيف

ورد على توقعات خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبد اللطيف، التي قد تحدث في بعض الأمور، وقال إن هذا الأمر يعتبر اسطوانة مشروخة تحدث كل عام، ولذلك على المسلمين عدم الاستماع لها حتى ولو على سبيل الهزار.

وأضاف  أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الحديث الشريف واضح وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال «كذب المنجمون ولو صدفوا»، لآن الغيب خاص بـ لله فقط.

الجن لا تعلم الغيب

ولفت إلى أن الجن لا تعلم الغيب، والجميع يعلم قصة سيدنا سليمان الذي سخر الله له الجن، وأنه عندما مات كان جالسا ولم يعلم أحد من الجن أنه مات إلا بعد أن وقع على الأرض بعد أكل العصا.


مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 5 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأثنين
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5044 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5885 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6726 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47080 جنيها.


هل عضة الكلب مميتة ؟.. خطة الدولة لمواجهة كلاب الشارع.. فيديو
 

في الآونة الأخيرة، تصاعدت حدة الغضب بسبب انتشار الكلاب في الشوارع، وعلى الفور تحركت الحكومة لمواجهة هذا الوضع بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي، وتشير الخطط الحالية إلى جمع الكلاب وتطعيمها للحد من خطر انتشار داء السعار، الذي قد يشكل تهديدًا لحياة البشر.

في البداية أكد الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، أن الدولة وضعت خطة للتصدي للمشكلات الناتجة عن وجود كلاب ضالة بالشارع دون تحصين، موضحًا أن الهدف من الخطة هو عدم وصول مرض السعار من الكلاب للإنسان.

محلل رياضي: مباراة بنين هي الأصعب على حسام حسن

أكد المحلل الرياضي عمر سرحان، أن مباراة المنتخب المصري اليوم أمام بنين لن تكون سلهة، ستكون الأصعب على الكابتن حسام حسن منذ بداية البطولة.

وأضاف المحلل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن منتخب بنين قوي ويمتلك بعض العناصر المميزة، وأن بنين كانت سبب في خروج نيجيريا من تصفيات كأس العالم، وفازت على جنوب أفريقيا، وفازت على المغرب في 2019.

وأوضح أن صعود بنين لدور الـ 16 يعتبر انجاز كبير، وأن منتخب بنين لا يبكي على شئ، ويلعب دون ضغوط، وأنه في حالة عمل مباراة قوية أمام مصر سيكون قد حقق انجازا.

