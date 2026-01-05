اليوسفي بـ20 والفراولة بـ30 جنيها.. أسعار الفاكهة في الأسواق

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الفاكهة اليوم بالأسواق.
وجاءت أسعار الفاكهة وفقا لأحد المعلمين كالأتي:
سعر اليوسفي البلدي بـ20 جنيها للكيلو
سعر اليوسفي السكري بـ15 جنيها للكيلو
الرمان 50 جنيها للكيلو
الفراولة البلدي 30 جينها للكيلو
الجوافة 30 جنيها للكيلو
الكاكا السكري 30 جنيها للكيلو
البرقوق 100 جنيها للكيلو
الموز البلدي 30 جنيها للكيلو
البرتقال السكري ب20 جنيها للكيلو
البرتقال أبو سرة 20 جينها للكيلة
التفاح الأحمر والأصفر 75 جنيها للكيلو
الأناناس الواحدة 120 جنيها
الكيوي 130 جنيها للكيلو
الأفوكادو 180 جنيها للكيلو