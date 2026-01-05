بلاش قبل رمضان .. نقيب الفلاحين يوجه تنبيها مهما للمواطنين

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة المصرية بذلت جهوداً استثنائية نجحت من خلالها في تحقيق مفهوم "الأمن الغذائي" الشامل، مشدداً على أن كافة السلع والاحتياجات الأساسية متوفرة في الأسواق بكميات كافية وأسعار معقولة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح أبو صدام، خلال لقائه تلفزيوني مع الأعلامية نهاد سمير وسارة مجدي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فرقاً جوهرياً بين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث استطاعت الدولة تأمين احتياجات المواطنين وضمان تدفق السلع دون عجز، مشيراً إلى أن عام 2026 يحمل مؤشرات إيجابية كبيرة للاقتصاد الزراعي المصري.

وتابع عن أرقام تعكس قوة القطاع الزراعي، حيث صدرت مصر ما يزيد عن 9 ملايين طن من الخضروات الفائضة عن الاستهلاك المحلي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي كامل في قطاعي الألبان والبيض، والوصول إلى نسبة 97% من الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن.