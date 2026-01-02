نقيب الفلاحين: اللحمة القائم بـ 145 جنيه وأفضل كيلو أحمر 350 جنيه

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أننا في بداية العام الجديد، والمؤشرات الأولية تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا كبيرا في أسعار اللحوم الحمراء، موضحًا أن سعر كيلو اللحمة الجاموس القائم يسجل بين 145 جنيه لـ 150 جنيه، والبقري من 165 جنيه إلى 170 جنيه.

وأضاف نقيب الفلاحين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن السعر العادل للكيلو في المحلات يجب أن يكون بـ 350 جنيه، وأن هذا السعر يعتبر مربح للجزار والتاجر.

ولفت إلى أنه يطالب المواطنين بعدم شراء اللحمة التي تباع بـ 500 جنيه، معلقًا :" والله الجزار اللي يلاقي حد بيشتري منه بـ 500 جنيه و450 جنيه يبيع لآن المشكلة عند المواطن".

كل جزار يحق له البيع بالسعر الذي يتناسب معه

وأشار إلى أن كل جزار يحق له البيع بالسعر الذي يتناسب معه، لكن على المواطن أن يسأل عن الأسعار قبل أن يشتري بسعر أعلى من الطبيعي والعادل، حتى يقوم الجزار بالبيع بالسعر الطبيعي.