ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

تشهد أسعار الطماطم موجة ارتفاع خلال الفترة الحالية، مع توقعات باستمرار الصعود خلال الأسابيع المقبلة وحتى حلول شهر رمضان، بحسب ما أكده حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة مؤقتة وترتبط بعوامل موسمية تتعلق بدورات الزراعة والحصاد.

دعوة مبكرة لتخزين الطماطم

وأوضح أنه حذر المواطنين منذ نحو شهر من ارتفاع أسعار الطماطم، ودعاهم إلى تخزينها، لافتًا إلى أن الأسعار بدأت بالفعل في الصعود، ومن المتوقع أن تتراوح بين 15 و20 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.

أسباب الارتفاع: نهاية الموسم الشتوي

وأرجع نقيب الفلاحين الزيادة الحالية إلى قرب انتهاء الموسم الشتوي لزراعة الطماطم، مؤكدًا أن هذه المرحلة تشهد عادة انخفاض المعروض نسبيا، ما ينعكس على الأسعار.

وشدد على أن موجة الغلاء لن تستمر طويلا، وأن الأسعار الحالية تعد أقل من مستويات سابقة وصلت فيها الطماطم إلى 50 جنيهًا.

الفلاح بين التكلفة والخسارة

وأشار إلى أن محصول الطماطم يستغرق نحو ستة أشهر في الأرض، موضحا أن الفلاح يسعى لتحقيق هامش ربح عند الحصاد، إلا أنه في كثير من الأحيان يضطر لبيع المحصول بأقل من تكلفة الإنتاج، ما يعرضه للخسارة.

وجدد دعوته للمواطنين بتخزين الطماطم خلال هذه الفترة للاستفادة من الأسعار الحالية.

لا أزمة في المحصول والإنتاج مستمر طوال العام

وأكد عدم وجود أي أزمة في محصول الطماطم، موضحا أنها تزرع على مدار العام، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 500 ألف فدان سنويا.

كما أشار إلى أن مصر تحتل المركز السادس عالميا في إنتاج الطماطم، ما يعكس وفرة الإنتاج واستقرار الوضع الزراعي للمحصول.

استقرار باقي الخضروات

وفيما يخص أسعار باقي الخضروات، أوضح أن أسعار البطاطس تتراوح حاليًا بين 10 و15 جنيها، بينما شهد الليمون تراجعا في سعره بعد أن وصل سابقا إلى 35 جنيها، مؤكدًا أن معظم السلع الزراعية تشهد حالة من الاستقرار، باستثناء الطماطم.