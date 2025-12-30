قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أسهل وأضمن طريقة لتخزين الطماطم لعمل صلصة الشتا .
تخزين الطماطم صلصة للشتا
المكونات:
-كيلو طماطم حمرا
-بصلة صغيرة
-3 فص ثوم
-2 معلقة كبيرة زيت
-ملح
-فلفل
-(اختياري: رشة سكر – رشة كمون)
طريقة التحضير:لصلصة الطماطم..
-نغسل الطماطم ونقطعها
-ثم نضرب الطماطم والبصل والثوم في الخلاط
-ثم نضع الخليط في حلة على النار
-ثم نضيف الزيت والملح والفلفل ونقلب
-نتركها تتسبك على نار متوسطة لحد ما تتقل وتطلع زيتها
التعبئة والتخزين:
نسيب الصلصة تبرد تمامًا
نعبّيها في أكياس أو علب حسب الكمية
نفرد الأكياس ونرصّها في الفريزر
الاستخدام:
تطلع على الأكل مباشرة من غير فك