قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أسهل وأضمن طريقة لتخزين الطماطم لعمل صلصة الشتا .

تخزين الطماطم صلصة للشتا

المكونات:

-كيلو طماطم حمرا

-بصلة صغيرة

-3 فص ثوم

-2 معلقة كبيرة زيت

-ملح

-فلفل

-(اختياري: رشة سكر – رشة كمون)

طريقة التحضير:لصلصة الطماطم..

-نغسل الطماطم ونقطعها

-ثم نضرب الطماطم والبصل والثوم في الخلاط

-ثم نضع الخليط في حلة على النار

-ثم نضيف الزيت والملح والفلفل ونقلب

-نتركها تتسبك على نار متوسطة لحد ما تتقل وتطلع زيتها

التعبئة والتخزين:

نسيب الصلصة تبرد تمامًا

نعبّيها في أكياس أو علب حسب الكمية

نفرد الأكياس ونرصّها في الفريزر

الاستخدام:

تطلع على الأكل مباشرة من غير فك