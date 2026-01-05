الخارجية الصينية: ندعم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن فنزويلا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الصينية" أنهم مستعدون لدعم سيادة أمريكا اللاتينية وأمنها وسلامة أراضيها.

وأضافت "الخارجية الصينية" أنها تدعم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الهجمات الأمريكية على فنزويلا، أن تحركات الولايات المتحدة في فنزويلا تنتهك القانون الدولي.



دعت ديلسي رودريجيز، رئيسة فنزويلا المؤقتة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، إلى التعاون والسعي إلى احترام القانون الدولي في رسالة تصالحية جديدة.

دعوة للتعاون مع الولايات المتحدة

وكتبت رودريجيز باللغة الإنجليزية على حسابها في إنستجرام: "ندعو حكومة الولايات المتحدة للتعاون معنا في أجندة تعاون موجهة نحو التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي لتعزيز التعايش المجتمعي الدائم".

و يعتبر هذا البيان الصادر من رودريجيز تحولا دراماتيكيا في تعاملها مع الأحداث الأخيرة في البلاد، حيث ألقت مسبقا خطابات عكست تحديا شرسا لإدارة ترامب.

وتأتي رسالتها بعد وقت قصير من تهديد ترامب بأنها قد "تدفع ثمنا باهظا للغاية" إذا لم تلتزم بالمطالب الأميركية.

و من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تخضع للتدخل الأمريكي، نحن بحاجة إلى جرينلاند، بكل تأكيد فهي محاطة بسفن روسية وصينية".

و وجّه الرئيس الأمريكي تهديداً للزعيمة الفنزويلية الجديدة، نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، قائلاً: "إذا لم تفعل الصواب، فسوف تدفع ثمناً باهظاً، ربما أكبر من ثمن مادورو"، وأوضح ترامب أنه لن يقبل بما وصفه برفض رودريغيز القاطع للتدخل العسكري الأمريكي الذي أسفر عن القبض على مادورو.

و أضاف ترامب خلال مكالمة هاتفية مع موقع" أتلانتك"، بشأن مستقبل فنزويلا، أن هناك تحول واضح عن موقفه السابق الرافض لتغيير النظام وبناء الدولة، رافضًا مخاوف الكثيرين من مؤيديه.

وقال: "كما تعلمون، إعادة البناء هناك وتغيير النظام، أيًا كان ما تسمونه، أفضل مما هو عليه الآن. لا يمكن أن تسوء الأمور أكثر من ذلك".