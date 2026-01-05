قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
الخارجية الصينية: ندعم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن فنزويلا

البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الصينية" أنهم مستعدون لدعم سيادة أمريكا اللاتينية وأمنها وسلامة أراضيها.

وأضافت "الخارجية الصينية" أنها تدعم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الهجمات الأمريكية على فنزويلا، أن تحركات الولايات المتحدة في فنزويلا تنتهك القانون الدولي.
 

دعت ديلسي رودريجيز، رئيسة فنزويلا المؤقتة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، إلى التعاون والسعي إلى احترام القانون الدولي في رسالة تصالحية جديدة.

دعوة للتعاون مع الولايات المتحدة 
وكتبت رودريجيز باللغة الإنجليزية على حسابها في إنستجرام: "ندعو حكومة الولايات المتحدة للتعاون معنا في أجندة تعاون موجهة نحو التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي لتعزيز التعايش المجتمعي الدائم".

و يعتبر هذا البيان الصادر من رودريجيز تحولا دراماتيكيا في تعاملها مع الأحداث الأخيرة في البلاد، حيث ألقت مسبقا خطابات عكست تحديا شرسا لإدارة ترامب.

وتأتي رسالتها بعد وقت قصير من تهديد ترامب بأنها قد "تدفع ثمنا باهظا للغاية" إذا لم تلتزم بالمطالب الأميركية.

و من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تخضع للتدخل الأمريكي، نحن بحاجة إلى جرينلاند، بكل تأكيد فهي محاطة بسفن روسية وصينية".

و وجّه الرئيس الأمريكي تهديداً للزعيمة الفنزويلية الجديدة، نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، قائلاً: "إذا لم تفعل الصواب، فسوف تدفع ثمناً باهظاً، ربما أكبر من ثمن مادورو"، وأوضح ترامب أنه لن يقبل بما وصفه برفض رودريغيز القاطع للتدخل العسكري الأمريكي الذي أسفر عن القبض على مادورو.

و أضاف ترامب خلال مكالمة هاتفية مع موقع" أتلانتك"، بشأن مستقبل فنزويلا، أن هناك تحول واضح عن موقفه السابق الرافض لتغيير النظام وبناء الدولة، رافضًا مخاوف الكثيرين من مؤيديه.

وقال: "كما تعلمون، إعادة البناء هناك وتغيير النظام، أيًا كان ما تسمونه، أفضل مما هو عليه الآن. لا يمكن أن تسوء الأمور أكثر من ذلك".

الخارجية الصينية الصين فنزويلا الولايات المتحدة مجلس الأمن

