خلال زيارته لبكين.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم الإثنين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، وذلك خلال مشاركته في منتدى أعمال ثنائي أقيم في دار ضيافة بالعاصمة الصينية (بكين).


وأشاد لي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - بالعلاقات بين سول وبكين، مؤكدا أن الجانبين يتمتعان ب"علاقة ناجحة حتى اللحظة" حيث قادا الاقتصاد العالمي من خلال مساعدة بعضهما البعض على التنمية عبر سلاسل التوريد الصناعية المترابطة بشكل وثيق.


ودعا لي الجانبين إلى الارتقاء بهذا التعاون إلى المستوى التالي من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في ظل بيئة اقتصادية وتجارية عالمية سريعة التغير وغير متوقعة.


كما أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في إجراء مناقشات بناءة وواضحة بين البلدين حتى يتمكن الجانبان من رسم مسار جديد في العلاقات الثنائية من خلال التركيز على المجالات التي يتشاركان فيها بدلا من التركيز على خلافاتهما.


وكان لي جاي ميونج قد وصل إلى بكين يوم أمس (الأحد) في زيارة تعد الأولى لرئيس كوري جنوبي إلى الصين منذ ست سنوات .. ويرافقه خلالها وفدا من قادة الأعمال والتكنولوجيا حيث أنه من المتوقع أن يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.


وتأتي زيارة لي الرسمية إلى الصين والمقرر أن تستغرق أربعة أيام تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج، وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين التي تعد أكبر شريك تجاري لسول.


ومن المقرر أن يعقد لي في وقت لاحق اليوم الإثنين قمة مع نظيره الصيني - في ثاني لقاء يجمعهما خلال شهرين - بعد محادثاتهما على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في نوفمبر الماضي.


ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان مجموعة من القضايا، من بينها سبل إحلال السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وإمكانية تخفيف بكين للحظر المفروض على المحتوى الثقافي الكوري الجنوبي.

