محلل رياضي: مباراة بنين هي الأصعب على حسام حسن

أكد المحلل الرياضي عمر سرحان، أن مباراة المنتخب المصري اليوم أمام بنين لن تكون سلهة، ستكون الأصعب على الكابتن حسام حسن منذ بداية البطولة.

وأضاف المحلل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن منتخب بنين قوي ويمتلك بعض العناصر المميزة، وأن بنين كانت سبب في خروج نيجيريا من تصفيات كأس العالم، وفازت على جنوب أفريقيا، وفازت على المغرب في 2019.

وأوضح أن صعود بنين لدور الـ 16 يعتبر انجاز كبير، وأن منتخب بنين لا يبكي على شئ، ويلعب دون ضغوط، وأنه في حالة عمل مباراة قوية أمام مصر سيكون قد حقق انجازا.

ويستعد منتخب مصر لخوض المواجهة على ملعب أدرار، اليوم الإثنين 5 يناير 2026، حيث تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حالة من التفاؤل الجماهيري.

ويدخل الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أداء قوي في دور المجموعات، جمع خلاله المنتخب 7 نقاط من انتصارين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل سلبي أمام أنجولا، ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة.

في المقابل، يسعى منتخب بنين لمخالفة التوقعات وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تأهل إلى هذا الدور باحتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، واضعًا نصب عينيه إقصاء أحد أبرز المرشحين للبطولة.

وتشير الأرقام التاريخية إلى أفضلية واضحة لمنتخب مصر، الذي تفوق في 3 مباريات من أصل 4 مواجهات سابقة أمام بنين، مقابل تعادل وحيد، كان آخرها الفوز بثنائية نظيفة في نسخة 2010 من كأس الأمم الأفريقية.

وينتظر الفائز من مواجهة مصر وبنين اختبارًا أكثر صعوبة في الدور ربع النهائي، حيث يلتقي مع المتأهل من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، بينما تبقى توقعات القط نيمبوس محل اهتمام الجماهير، التي تأمل أن تتحول نبوءته إلى واقع على أرض الملعب.