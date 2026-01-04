السعودية تعين قنصلا جديدا لها في دبي والإمارات الشمالية

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية مباشرة الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي مهامه قنصلا عاما للمملكة، وذلك عقب وصوله إلى مدينة دبي.

وذكرت القنصلية في منشور لها على منصة «إكس» أن الغامدي باشر عمله رسمياً قنصلاً عاماً للمملكة العربية السعودية لدى دبي والإمارات الشمالية، متمنية له التوفيق في أداء مهامه وتعزيز العلاقات القنصلية وخدمة المواطنين السعوديين.

ويأتي تعيين الغامدي خلفاً للقنصل السابق عبدالله بن منصور المطوع، الذي أعلن انتهاء فترة عمله بعد ثلاث سنوات من توليه المنصب، بدأت في يناير 2021.

وقال المطوع في منشور على حسابه الشخصي في «إكس»: «يحين اليوم وقت الرحيل، وأغادر بيتي الثاني، القنصلية العامة في دبي والإمارات الشمالية، بعد رحلة عطاء امتدت لثلاث سنوات».

وأعرب المطوع عن شكره وتقديره لكبار مسؤولي دولة الإمارات، وشيوخ وحكام الإمارات الشمالية، إلى جانب مسؤولي وزارة الخارجية في دبي، مثمناً ما حظيت به القنصلية من دعم وتعاون أسهم في خدمة الجالية السعودية وتعزيز العمل القنصلي المشترك.