لم شمل الأسرة .. الإمارات تصدر قرارا عاجلا بشأن صلاة الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الإماراتية، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، اعتباراً من 2 يناير 2026.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية ؛فقد دعت الهيئة جميع المصلين إلى الحرص على الالتزام بأدائها في وقتها المحدد، ونسأل الله تعالى للجميع القبول والثواب.

كان الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإمارات ، قد أكد أن قرار التعديل في جميع مساجد الدولة، تم اتخاذه بناء على أسباب مجتمعية بعد دراسة استمرت نحو 4 سنوات من الدراسة والتفاعل الإيجابي مع ظروف المجتمع الإماراتي.

وأضاف: جاء هذا التبكير من أجل ترسيخ معنى لمة العائلة والجلسة العائلية»، نافياً أن يكون التعديل مرتبطاً بالإفتاء.

وقال: قرار تقديم موعد خطبة الجمعة يأتي في إطار الانسجام مع المعنى المجتمعي للجمعة ولمة العائلة والتفاعل الإيجابي مع ظروف المجتمع الإماراتي، فليس كل من تأتي عليه صلاة الجمعة موظفاً، فمنهم الموظف وغير الموظف ومنهم كبير السن والمتقاعد والصغير.

وختم الدرعي: وقت الظهر يمتد إلى العصر، وشرعاً وإيقاع موعد صلاة الجمعة في أي وقت ما بين الظهر والعصر يعد وقتاً صحيحاً، بمعنى تأدية الجمعة في الساعة الواحدة والنصف جائز، وتقديم الموعد ليكون 12.45 جائز أيضاً، لذا القرار ليس فيه أي معنى شرعي، لكن المقصود منه معنى مجتمعي.