اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم.. عيار 21 عند 38.40 دينار

محمد صبيح

استقرت أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 5-1-2026 مع ثبات نسبي في أسعار الصرف، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 38.40 دينار كويتي، بينما سجل الجنيه الذهب 307.20 دينار. 

أسعار أعيرة الذهب في الكويت

عيار 24: 43.875 دينار

عيار 22: 40.225 دينار

عيار 21: 38.400 دينار

عيار 18: 32.925 دينار

عيار 14: 25.600 دينار

عيار 12: 21.950 دينار

سعر الذهب في الكويت اليوم

الذهب

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 43.875 دينار للجرام، وهو الأعلى بين الأعيرة ويُفضل للمستثمرين الباحثين عن أعلى نقاوة.

وسجل عيار 22 نحو 40.225 دينار، وهو المعيار الذي يجمع بين السعر المعقول والنقاء العالي.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد بلغ 38.400 دينار للجرام، ليظل المؤشر الأساسي لحركة الأسعار اليومية.

وتراوح سعر الذهب عيار 18 عند 32.925 دينار، بينما سجل عيار 14 نحو 25.600 دينار، وعيار 12 عند 21.950 دينار، ما يوفر خيارات متنوعة للمشترين والمستثمرين على حد سواء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 307.20 دينار، فيما بلغت الأونصة 1,365.05 دينار، بينما بلغ سعر الأونصة بالدولار 4,442.86 دولار، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الذهب مقابل العملات الأجنبية.

الذهب في الكويت أسعار أعيرة الذهب في الكويت سعر الذهب في الكويت اليوم سعر الذهب

